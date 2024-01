I tempi stringono per alleanze e candidature in vista di amministrative e regionali. Se il centrodestra, nonostante gli screzi tra Salvini e Meloni, esacerbati dalla vicenda Solinas , trova sempre la quadra su candidati comuni (come sempre da trent'anni a questa parte), nel variegato mondo del centrosinistra non ci sono certezze simili. Le due spine più pungenti per Giuseppe Conte ed Elly Schlein sono Sardegna e Piemonte.

Nell'isola dei quattro mori c'è tempo fino alle 20 di stasera per la presentazione delle liste (si vota il 25 febbraio, è la prima regione ad andare alle urne nel 2024). Il centrosinistra è andato in frantumi. Non per dissidi tra i vertici di Pd e M5s, che hanno trovato da tempo l'accordo sulla pentastellata Alessandra Todde (vice di Conte) come candidata presidente, ma la strada è comunque in salita. Ai limiti dell'impossibile, perché Renato Soru, gode di un certo consenso e dragherà parecchi voti dal bacino del centrosinistra. La sua candidatura è appoggiata anche da Azion





