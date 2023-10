I suoi tre figli e la moglie sono nelle mani di Hamas, papà vola in Usa per incontrare direttamente l’ambasci…

TEL AVIV. Il sito del Forum delle famiglie degli ostaggi nelle mani di Hamas conta i secondi, i minuti, le ore interminabili da quando 229 israeliani, bambini, donne, anziani, sono stati inghiottiti dal buio dei tunnel di Gaza.

Stufo di aspettare senza notizie rassicuranti, e disperato, questo giovane agricoltore, che studia per diventare infermiere, è volato a Washington per incontrare direttamente l'ambasciatore del Qatar negli Stati Uniti Mashal al-Thani, e chiedere aiuto al Paese del Golfo accreditato come mediatore, soprattutto dopo la liberazione di quattro donne israelo-americane nei giorni scorsi.

