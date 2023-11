I risultati della notte NBA, 2 novembre 2023: LeBron James fa lo show contro i Clippers; i Celtics ne mettono 155

Nella stagione 21, LeBron James non mostra alcun segno di rallentamento, portando la sua squadra a un'epica vittoria in rimonta persui Clippers chiusa all'overtime. Diventa il primo giocatore nella storia della NBA a segnare almeno 35 punti in una partita nella sua 21esima stagione., Austin Reaves ne mette 7 dei suoi 15 punti nell'overtime: così i Los Angeles Lakers hanno chiuso una serie di 11 sconfitte consecutive contro i LA Clippers.

il secondo punteggio più alto nella storia della franchigia. Il margine di sconfitta (51 punti) è stato altrettanto impressionante, con Boston che non ha mostrato pietà fin dall'inizio, conducendo 44-27 ai quarti. La superstar di Boston, Jayson Tatum, ha segnato 30 punti in meno di tre quarti prima di essere tolto dal campo.

I Nets, a Miami senza tre titolari, hanno ottenuto una splendida vittoria tutto cuore contro i campioni della Eastern Conference.al Kaseya Center. Sotto di ben 16 punti, i Nets hanno risposto con un parziale di 19-4 nel quarto quarto per tornare in partita prima e vincere poi. E lo hanno fatto senza i titolari Nic Claxton, Cam Johnson e Spencer Dinwiddie.

