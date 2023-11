I ricavi di Amplifon in nove mesi salgono a 1,65 miliardi

Amplifon chiude i primi nove mesi dell'anno con ricavi a 1,65 miliardi di euro, in crescita del 9,7% a cambi costanti e del 6,8% a cambi correnti rispetto ai primi nove mesi del 2022. Il risultato netto su base ricorrente è pari a 112,8 milioni di euro, in calo del 5,7% rispetto ai 119,6 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2022 per la minore leva operativa, i maggiori ammortamenti e l'incremento degli oneri finanziari.

Il margine operativo lordo (Ebitda) su base ricorrente è stato pari a 385,8 milioni di euro, in crescita del 4,4% rispetto a 369,5 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022. Nel terzo trimestre del 2023 i ricavi consolidati sono stati pari a 531,3 milioni di euro, in crescita dell'11,4% a cambi costanti e del 5,7% a cambi correnti rispetto al terzo trimestre del 2022.

Nel corso del terzo trimestre il Gruppo ha acquisito circa 80 punti vendita nei principali mercati chiave: Francia, Germania, Nord America e Cina.

Russia, media: 'Putin colto da attacco di cuore' | Il corrispondente Ansa: a noi non risultaIl presidente ucraino, a sorpresa a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato, dice a Stoltenberg che la priorità per il suo Paese è la difesa aerea... Leggi di più ⮕

Il Corriere dello Sport: 'Bilancio Juventus 2022, la Consob ha dubbi''Bilancio Juventus 2022, la Consob ha dubbi', si legge sulle pagine del Corriere dello Sport. Nelle ultime ore sono stati fatti nuovi rilievi sui documenti contabili del club bianconero: 'La commissio Leggi di più ⮕

Napoli, Raspadori il vice-Osimhen: De Laurentiis vuole salvaguardare l'investimento del 2022Ci sarà quasi sicuramente Giacomo Raspadori - alla terza di fila da titolare - al centro dell'attacco del Napoli stasera nel big match contro il Milan. Il motivo? Lo spiega il Corriere dello Sport. L Leggi di più ⮕

Arrestato il trapper Gallagher. Le accuse: maltrattamenti e botte alla compagna incintaLe aggressioni sarebbero avvenute fra il 2021 e il 2022 Leggi di più ⮕

La quercia e i suoi abitanti - Film (2022)La quercia e i suoi abitanti è un film di genere documentario, avventura, family del 2022, diretto da Laurent Charbonnier, Michel Seydoux. Uscita al cinema il 23 novembre 2023. Durata 80 minuti. Distribuito da I Wonder Pictures. Leggi di più ⮕

Stefano Tacconi torna a casa: la foto del figlio e le dichiarazioni della moglieL'ex bianconero era stato colpito da un'emorragia cerebrale nell'aprile 2022 Leggi di più ⮕