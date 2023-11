I quattro dell'Apocalisse - Film (1975)

Stubby Preston, un baro, arriva in un piccolo paese del West preceduto dalla sua fama. Lo stesso giorno, lo sceriffo lo arresta e lo chiude in cella. Durante la notte, però, una banda di uomini incappucciati fa irruzione nel paese e compie una strage. Così Preston viene liberato e si trova a dover vagare per il deserto insieme ad alcuni compagni di viaggio molto particolari: c'è Bunny, una prostituta incinta; Burt, un pazzoide di colore, ed infine l'ubriacone Clem.

"Truculento spaghetti-western che non si sottrae a tutti gli stereotipi del sottogenere". (Paolo Mereghetti, Dizionario dei film)."Il film, non privo di ricercatezze tecniche nelle singole sequenze, sembra segnalare un deludente ritorno ai moduli del western all'italiana (...). Il tutto con l'assenza di coerenza narrativa, dando l'impressione di una sceneggiatura costruita alla ricerca di effetti diversi e mutuati da lavori già visti.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIASETTGCOM24: Maltempo Milano, perché il Seveso esonda così spesso: 118 volte dal 1975Alberi caduti, strade trasformate in fiumi, interi quartieri sott'acqua: è difficile il ritorno alla normalità per Milano dopo il violento temporale c...

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Perché il Seveso esonda così spesso: 118 volte dal 1975La tremenda ondata di maltempo che si è abbattuta su Milano ha provocato l'ennesima esondazione del fiume Seveso. L'ultima prima di quella odierna risaliva al 15 settembre, in concomitanza con un'altra ondata di abbondanti precipitazioni.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Firenze, apre la stanza segreta di Michelangelo dove l'artista si nascoseVisitabile dal 15 novembre, fu scoperta nel 1975 (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Apre la stanza segreta dove si nascose MichelangeloDal 15 novembre. Fu scoperta nel 1975 sotto le Cappelle Medicee (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Apre la stanza segreta dove si nascose MichelangeloDal 15 novembre. Fu scoperta nel 1975 sotto le Cappelle Medicee (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Zombi 3 - Film (1988)Zombi 3 è un film di genere horror del 1988, diretto da Lucio Fulci, con Deborah Bergamin e Alan Collins. Durata 90 minuti. Distribuito da D.M.V. - AVO FILM.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕