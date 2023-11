I primi italiani lasciano la Striscia di Gaza: 'Stanno bene'

Dopo ore di intenso lavoro per un'operazione che la Farnesina ha definito"molto complessa per la situazione sul terreno e le difficoltà nelle comunicazioni", è arrivato l'annuncio:"Sono felice di confermare che un primo gruppo di italiani che avevano intenzione di lasciare Gaza è uscito", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo averli sentiti al telefono.

Tra italiani, cittadini con doppia cittadinanza e familiari, fino a questa prima evacuazione c'erano una ventina di persone nella Striscia seguite dalle autorità italiane. Molti sono operatori umanitari, cooperanti impegnati ad assistere la popolazione civile di Gaza. Qualcuno di loro ha deciso di restare per continuare a dare il suo aiuto.

"La nostra collega ha appena lasciato la Striscia di Gaza e sta bene. Ringraziamo le autorità e attendiamo il suo rientro in Italia", afferma l'organizzazione 'Azione contro la Fame' parlando della liberazione di Maya Papotti, anche lei operatrice italiana tra gli evacuati da Gaza."Rinnoviamo solidarietà e preoccupazione per il nostro personale e tutti i civili ancora sul campo e la richiesta di un cessate il fuoco e di corridoi umanitari".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Gaza, Rafah: i primi 450 palestinesi con passaporto straniero lasciano la StrisciaLe foto dei circa 450 palestinesi che attraversano un cancello del valico di Rafah, in...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Striscia di Gaza, Tajani: “Aperto valico di Rafah, spero presto escano i primi italiani”I titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

AGI AGENZIA ITALIA: I primi 4 italiani a lasciare la Striscia di GazaSono volontari di ONG internazionali e uno di loro è sposato con una moglie palestinese

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Guerra Israele-Hamas, i primi 4 italiani lasciano la Striscia di Gaza da Rafah: chi sonoGuerra Medioriente, aperto valico Rafah: usciti 4 italiani

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Notte di bombe sulla Striscia di Gaza 2Secondo fonti palestinesi ci sono cinquanta morti nei raid notturni. Allarme a Eilat per un 'velivolo ostile'. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso il Comandante del battaglione di Beit Lahia della Brigata Nord di Hamas (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

ILPOST: L’invasione della Striscia di Gaza è iniziata da cinque giorniGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕