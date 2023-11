I primi 4 italiani a lasciare la Striscia di Gaza

Oltre agli italiani, circa 450 persone hanno lasciato Gaza stamani raggiungendo l'Egitto attraverso il valico di Rafah, a seguito dell'accordo raggiunto tra autorità israeliane ed egiziane. Il gruppo è formato in larga parte da cittadini internazionali, oltre che da persone con doppia cittadinanza e da palestinesi in gravi condizioni di salute, che saranno curati negli ospedali egiziani. L'accordo è stato mediato dal Qatar in coordinamento con gli Usa.

Il Pontefice intervistato dal direttore del Tg1 Chiocci, invoca una soluzione che si avvicini all'accordo di Oslo, con due Stati "ben limitati e Gerusalemme con uno status speciale". Non nasconde poi i timori per un rigurgito di antisemitismo. "Purtroppo, non è passato"

L’ambasciatore cinese Zhang Ju ha inaugurato il mese di presidenza della Cina del Consiglio di sicurezza dell’Onu presentando un complicato e antico puzzle in cui parti concave e convesse devono incastrarsi. “Quando lo spezzi è poi difficile da ricomporre”

Alle prime due, dedicate a due vittime della Shoah, Michele Ezio Spizzichino e Amedeo Spagnoletto, si sono aggiunte quelle dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino

