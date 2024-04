I piloti 'passisti' nella MotoGP: strategia e regolarità per la massima velocità

La ricerca della massima velocità su due ruote è il fine ultimo delle gare motociclistiche, specialmente in MotoGP, ma alcuni piloti più di altri tendono a inquadrare questo obiettivo nell'ottica della distanza di gara. Questi piloti 'passisti' sono generalmente più calcolatori rispetto alla media e puntano di più sulla regolarità e sulla strategia per ottenere il massimo risultato possibile sulla lunga distanza.

A questo abbinano una guida generalmente composta in grado di risparmiare moto, pneumatici e anche energie fisiche per avere un vantaggio nel finale di gara. In questa categoria si possono includere piloti dagli stili diversi, dallo staccatore Aleix Espargarò al pennellatore Alex Rins, dai giovani leoni come Marco Bezzecchi alle vecchie volpi come Johan Zarco passando anche da un campione del mondo come Joan Mir

