I pantaloni bianchi protagonisti dell'inverno 2023, ora che si parla solo dello stile quiet luxury. Da sempre il bianco candido e pulito è sinonimo d'estate nonostante nelle ultime stagioni trova connotazione persino nell'autunno inverno. Il motivo è uno: vestirsi nella declinazione total white (inclusi i pantaloni bianchi) ha un je ne sais quoi elegante e raffinato, anche nella sua declinazione casual.

Per molti è una soluzione di styling difficile da adottare: il motivo principe è l'uso continuo del total black, che oggi definisce la comfort zone della divisa quotidiana più o meno borghese. Per questo motivo il bianco ha assunto un significato diverso e distaccato, quello di simbolo dello stile quiet luxury. Il “lusso sussurrato” è infatti quel modo di vestirsi semplice all'apparenza ma con la volontà di puntare sul massimo quando si tratta di materiali e tagli. Possiamo dire capi e accessori da veri intenditori che non si rifugiano dietro a codici stilistici o non hanno bisogno di un logo per definire il proprio status social





vogue_italia » / 🏆 17. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.