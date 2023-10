I nomi scritti sulle gambe, a Gaza le madri preparano il riconoscimento dei figli

DEIR AL BALAH – Il 40% delle vittime dei bombardamenti su Gaza sono minori. Lo dice l’Unicef, non il locale ministero della Salute controllato dal governo di Hamas.

Il numero dei giovanissimi morti è agghiacciante: 3mila vittime. Le si vede arrivare in ospedale con i nomi scritti sulle gambe o sulle braccia dai loro genitori: affinché possano essere riconosciuti e non finiscano seppelliti semp…

