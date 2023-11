Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il presidente della FIFA Gianni Infantino, e il presidente russo Vladimir Putin, a Mosca nel 2018 (AP Photo/Hassan Ammar, File)Martedì il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato che i Mondiali di calcio del 2034 si terranno in Arabia Saudita.

Oltre all’Arabia Saudita gli altri due paesi molto citati che avrebbero potuto candidarsi per ospitare i Mondiali di calcio del 2034 erano Australia e Cina: l’Australia aveva valutato la possibilità, ma proprio martedìl’organizzazione condivisa dei Mondiali di calcio del 2030 tra sei paesi (Marocco, Portogallo, Spagna, Argentina, Uruguay e Paraguay) e quindi, per la prima volta nella storia del torneo, tre continenti (Africa, Europa e Sud America).

Tra i motivi per cui l’Arabia Saudita era data per favorita c’era anche una recente modifica ai requisiti per l’assegnazione. Attualmente la FIFA chiede ai paesi candidati quattordici stadi idonei con almeno 40mila posti a sedere, sette dei quali già esistenti o in costruzione al momento della candidatura.

ha già avuto un impatto significativo. In un solo anno ha investito quasi 1 miliardo di euro nel suo campionato, la Saudi Pro League, che in questo modo ha attirato alcuni dei più famosi calciatori in attività, come Cristiano Ronaldo, Neymar e Karim Benzema.

