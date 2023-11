I messaggi di cordoglio delle celeb per la morte di Matthew Perry

«Nel mio libro ho scritto che, quando morirò, molte persone saranno scioccate ma nessuna sarà veramente sorpresa della mia fine». Le parole caustiche di Matthew Perry, pronunciate durante un'intervista per la promozione della sua biografia Friends, Lovers and the Big Terrible Thing uscita nel 2022, sembrano una profezia, oggi più che mai.

Abbiamo nuotato insieme, bevuto birra nei pub, ci siamo baciati in un campo. Un 'estate magica. Matthew aveva già girato il pilota di Friends ma non era ancora andato in onda. Era nervoso, sperava finalmente di sfondare. E così è stato. Siamo rimasti amici per un po' finché la vita ci ha allontanati, ma sono sempre stata felice di rivederlo negli anni. Oggi sono molto triste, come tanti di voi. Spero che Matthew abbia trovato la pace».

Dal successo di Friends al tunnel delle dipendenze: la carriera di Matthew PerryDescrizione contenuto Dal successo di Friends al tunnel delle dipendenze: la carriera di Matthew Perry Leggi di più ⮕

Matthew Perry, sui social il ricordo e il tributo delle star all'attore di 'Friends'Matthew Perry, sui social il ricordo e il tributo delle star all'attore di 'Friends'. La notizia su Tg La7 Leggi di più ⮕

Matthew Perry, sui social il ricordo e il tributo delle star all'attore di 'Friends'Matthew Perry, sui social il ricordo e il tributo delle star all'attore di 'Friends'. La notizia su Tg La7 Leggi di più ⮕

Matthew Perry, le gag migliori in «Friends»: «Ciao, sono Chandler, faccio battute quando sono a disagio»Lo humor del personaggio era il suo tratto più distintivo, fra massime sull’amore e frecciate agli amici Leggi di più ⮕

Fan a lutto per Matthew Perry, il Chandler di FriendsL'attore annegato nella vasca da bagno, in casa niente droghe (ANSA) Leggi di più ⮕

È morto Matthew Perry, protagonista della serie tv FriendsGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕