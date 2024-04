I mercati reagiscono con calma all'attacco dell'Iran su Israele

MILANO – I mercati reagiscono tutto sommato con calma all’evolversi del quadro mediorientale con l’attacco diretto dell’ Iran su Israele . Gli scambi in Asia sono stati deboli – con l’eccezione delle Piazze cinesi – ma senza scossoni, così come l’apertura delle Borse europee. I future su Wall Street sono in positivo mentre il petrolio ritraccia dopo che gli inviati di Teheran all’Onu hanno chiarito che la missione si ritiene conclusa, escludendo così possibili nuovi scenari a breve.

Tra le materie prime spicca piuttosto l’impennata di alluminio e nichel al London Metal Exchange, questa volta dovuta alle sanzioni di Stati Uniti e Regno Unito che hanno vietato le consegne di qualsiasi fornitura russa prodotta dopo la mezzanotte di venerdì. Tra i singoli casi aziendali, qualche ribasso preventivato per Apple dopo i numeri di Idc sulle consegne di smartphone: deludenti per il primo trimestre con un calo del 9,6%.

Mercato Iran Israele Asia Borse Wall Street Petrolio Alluminio Nichel London Metal Exchange Sanzioni Stati Uniti Regno Unito Russia Apple Smartphone

