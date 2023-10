I Limoni d'Inverno Recensione

Per il suo secondo lungometraggio Caterina Carone sceglie di raccontare la storia di un incontro e di un comune sentire, collocandola in uno spazio fra la terra e il cielo e offrendo a Teresa Saponangelo e Christin De Sica dei personaggi bellissimi e struggenti. La recensione di Carola Proto.

E tuttavia, alla fine del film, la morale non è"non è mai troppo tardi per innamorarsi" ma"non è mai troppo tardi per ascoltarci e occuparci dei nostri bisogni più profondi, con la stessa cura che dedichiamo a una pianta o a un animale e magari con un piccolo aiuto esterno: perché è solo quando saremo completamente fedeli a noi stessi che arriveranno i limoni, simbolo, qui, della vita che continua e del ricordo di ciò che abbiamo fatto e di...

