I jeans larghi sono una certezza (anche) secondo Cecilia Rodríguez

Per le passeggiate in città, per le night out con le amiche e per le giornate passate in ufficio, i jeans larghi restano un punto fermo del guardaroba su cui si può sempre, o quasi, fare affidamento, ad eccezione di qualche contesto che richieda uno specifico dress code.

Qualche giorno fa Chechu ha presenziato all'inaugurazione di Qlhype a Milano, un pop up store che vende capi e accessori griffati provenienti dagli armadi delle celeb, tra cui la stessa influencer argentina che per l'occasione ha scelto di sfoggiare un completo con blazer gessato. Ma al posto dei classici pantaloni da tailleur, ha puntato su un paio di jeans larghi per dare una vibe street all'intero ensemble.