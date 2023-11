I guai al concorso pubblico della Scuola nazionale dell’amministrazione

Giovedì 26 e venerdì 27 ottobre si è svolto a Roma il nono concorso della SNA, la Scuola nazionale dell’amministrazione. La SNA è presieduta dall’Paola Severino ed è un’istituzione governativa che fa capo alla presidenza del Consiglio. Serve a selezionare, reclutare e formare funzionari e dirigenti pubblici. Il concorso di cui parliamo: a individuare 352 persone da ammettere a un corso da cui poi sarebbero stati selezioni in seguito 294 dirigenti pubblici.

Riguardo al concorso della scorsa settimana, la SNA dice di aver fatto tutti gli sforzi possibili per far andare bene le procedure, ma che l’errore è stato umano e «imponderabile», e che il fornitore tecnico se n’è assunto la responsabilità.

Ragazza di 21 anni uccisa nel bagno della scuola: chi è l'uomo in fugaGli agenti stanno concentrando la loro attenzione sull'allenatore di hockey della scuola Leggi di più ⮕

Il Papa: «Liberate gli ostaggi, si aprano spazi per gli aiuti a Gaza»Francesco all’Angelus: «Fermatevi, cessi il fuoco». E alla Messa che ha chiuso il Sinodo: «La grande e perenne riforma della Chiesa è ascoltare il grido del mondo, non pretendere pagelle di buona condotta» Leggi di più ⮕

Stipendi, quanto aumentano? Taglio del cuneo fiscale, Irpef e pensioni: cosa cambia nel 2024 per statali e priNel 2024 gli stipendi e gli assegni pensionistici saranno più pesanti, grazie alla conferma... Leggi di più ⮕

Stipendi, quanto aumentano? Taglio del cuneo fiscale, Irpef e pensioni: cosa cambia nel 2024 per statali e priNel 2024 gli stipendi e gli assegni pensionistici saranno più pesanti, grazie alla conferma... Leggi di più ⮕

Amici, scatta il primo bacio tra due cantanti della scuola: «Mi piaci davvero»Una nuova coppia è nata nella scuola di Amici. Si tratta di Matthew e Mew tant'è... Leggi di più ⮕

Vestito da nazista per la festa di Halloween a scuola: studente premiato per "l'originalità"La direzione della scuola si è detta sconcertata per l'episodio Leggi di più ⮕