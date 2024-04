I giocatori strapagati nella stagione 2023-24 secondo HoopsHype

Calcolare il reale valore di un giocatore mettendolo in relazione con quanto viene pagato è sempre un'operazione complessa, ma 'HoopsHype' ha provato a farlo partendo dalle statistiche individuali e dall'impatto sui risultati di squadra per poi mettere il tutto in relazione al salario percepito. Ecco chi, tra i giocatori scesi in campo nella stagione 2023-24 , è risultato strapagato: ci sono anche campioni NBA e protagonisti con un posto già prenotato nella Hall Of Fame.

Per provare a capire quali siano i giocatori davvero strapagati nella stagione 2023-24, 'HoopsHype' ha utilizzato il parametro del 'Real Value' implementato dalla stessa testata in modo calcolare quanto ogni singolo giocatore dovrebbe guadagnare in relazione alle statistiche individuali prodotte, alle partite giocate e al successo della squadra in cui milita, per poi partire con il raffronto con quanto invece è effettivamente a libro paga per la stagione in corso. Salario corretto secondo il 'Real Value': 1

Giocatori Strapagati Stagione 2023-24 Hoopshype Reale Valore Statistiche Squadra Salario

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



SkySport / 🏆 33. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Serie A 2023/2024, ecco il calendario completo con tutte le gare fino alla 38^ giornataDi seguito il calendario completo della Serie A, fino alla 38^ e ultima giornata: 30ª GIORNATA Bologna-Salernitana Cagliari-Hellas Verona Fiorentina-Milan Genoa-Frosinone Inter-Empoli Lazio-Juventus

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Serie A 2023/2024, ecco il calendario completo con tutte le gare fino alla 38^ giornataDi seguito il calendario completo della Serie A, fino alla 38^ e ultima giornata: 30ª GIORNATA Bologna-Salernitana Cagliari-Hellas Verona Fiorentina-Milan Genoa-Frosinone Inter-Empoli Lazio-Juventus

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Serie A 2023/2024, ecco il calendario completo con tutte le gare fino alla 38^ giornataDi seguito il calendario completo della Serie A, fino alla 38^ e ultima giornata: 30ª GIORNATA Bologna-Salernitana Cagliari-Hellas Verona Fiorentina-Milan Genoa-Frosinone Inter-Empoli Lazio-Juventus

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Serie A 2023/2024, ecco il calendario completo con tutte le gare fino alla 38^ giornataDi seguito il calendario completo della Serie A, fino alla 38^ e ultima giornata: 30ª GIORNATA Bologna-Salernitana Cagliari-Hellas Verona Fiorentina-Milan Genoa-Frosinone Inter-Empoli Lazio-Juventus

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Banche, dopo gli utili record nel 2023 ecco chi correrà ancora in BorsaIl 2023 si è chiuso con risultati molto positivi per gli istituti di credito. E, con il taglio dei tassi che si allontana, migliorano le stime. Intesa, Unicredit e Mps sotto la lente dei mercati

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Serie A 2023/2024, ecco il calendario completo con tutte le gare fino alla 38^ giornataDi seguito il calendario completo della Serie A, fino alla 38^ e ultima giornata: 29ª GIORNATA Atalanta-Fiorentina Empoli-Bologna Frosinone-Lazio 2-3 Hellas Verona-Milan Inter-Napoli Juventus-Genoa M

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »