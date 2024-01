I ghiacciai delle Alpi potrebbero dimezzarsi entro il 2050

Se il riscaldamento globale proseguirà ad un tasso simile a quello osservato negli ultimi 20 anni, i ghiacciai delle Alpi sono destinati a dimezzarsi entro il 2050, perdendo circa il 46% del loro volume; percentuale che potrebbe salire al 65% se si considera l’andamento soltanto degli ultimi 10 anni.

La previsione arriva dallo studio pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters e guidato dall’Università svizzera di Losanna, che ha elaborato simulazioni molto accurate grazie ad algoritmi basati sull’Intelligenza Artificiale. Allo stesso tempo, il ritiro dei ghiacciai lascerà esposte aree sempre maggiori di pareti rocciose, un fenomeno che farà aumentare nel breve periodo il rischio di frane, sebbene il tasso di erosione delle montagne alpine sia molto più basso rispetto a 10.000 anni fa: è quanto afferma un secondo studio pubblicato sulla rivista Earth and Planetary Science Letters e guidato dall’Università di Utrecht, nei Paesi Bassi, che sottolinea l’impatto di questi eventi sulle comunità montan





La Tempesta del Solstizio porterà ancora venti forti sulle AlpiMattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che la Tempesta del Solstizio, arrivata per l’appunto nel giorno del Solstizio d’Inverno, porterà ancora venti forti sulle Alpi, localmente sulla Pianura Padana e sulla Sardegna per altre 24 ore. Ma già dalla giornata di domani, Vigilia di Natale, il vento subirà una forte attenuazione salvo in Sardegna e localmente in Sicilia dove soffierà ancora a tratti moderato o teso. La maggiore tranquillità, con l’attenuazione della tempesta, sarà associata ad una grossa espansione dell’anticiclone africano verso l’Italia, come è avvenuto anche nel 2021 e nel 2022: ormai il Natale con alta pressione e temperature miti è diventato normale, complici anche i Cambiamenti Climatici

Il rischio di uno scontro tra occidente e IranDal Libano al mar Rosso, gli alleati regionali di Teheran stanno lanciando nuove sfide agli Stati Uniti e a Israele. Intanto il programma nucleare iraniano è ripartito Leggi

Netanyahu annuncia “ancora molti mesi di guerra”: “Alla fine non nascerà uno Stato…Una guerra lunga, fino alla liberazione di tutti gli ostaggi e, soprattutto, dopo la quale non ci sarà la nascita di uno Stato palestinese. Nonostante l’accerchiamento e le pressioni che ormai arrivano anche dagli storici alleati europei e americani, Benjamin Netanyahu cerca di mostrarsi forte e fermo sulle sue storiche posizioni.

Sei zero, sei uno, sei treUn articolo che parla del linguaggio tennistico e delle espressioni usate durante i match

Netanyahu smentisce la possibilità di uno Stato palestineseIl premier israeliano Benyamin Netanyahu ha smentito la possibilità di uno Stato palestinese durante l'ultimo colloquio con il presidente Usa, Joe Biden.

Matteo Mariotti, senza gamba per uno squalo: "La Lucarelli ha fatto peggio"Matteo Mariotti ha perso una gamba. Lo squalo che lo ha azzannato in Australia non gli ha lasciato scampo, è riuscito a sopravvivere solo gr...

