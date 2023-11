I genitori tenuti in ostaggio da Hamas non saranno rilasciati

No, mia mamma non verrà rilasciata. Non ho vinto alla lotteria. Guy Metzger è il figlio di Tamar, 78 anni, e Yoram, 80 anni, tenuti in ostaggio dal 7 ottobre da Hamas nelle viscere della Striscia di Gaza. Ieri, quando l’organizzazione terroristica ha finalmente consegnato a Israele la lista dei 13 che saranno liberati oggi, le autorità dello Stato ebraico hanno informato le famiglie, sia di chi tornerà a casa sia di chi vedrà proseguire l’incubo.

E Guy Metzger ha commentato con quella frase «non ho vinto alla lotteria», parlando con il Wall Street Journal, il fatto che i suoi anziani genitori non ci sono nell’elenco, neppure la madre nonostante il fatto che sia stato detto che nel totale dei cinquanta, oggetto dell’intesa, ci saranno 12 donne, oltre a 30 bambini e a otto delle loro madr





ilmessaggeroit » / 🏆 19. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

'Hamas è l'Isis e l'Isis è Hamas', il discorso di Netanyahu alla nazioneIl concetto ribadito dal premier israeliano in quello che è apparso un riferimento alle prese di posizione di Erdogan e Guterres

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Con le famiglie degli ostaggi israeliani: “Se sono tenuti nei tunnel è la fine”I 229 rapiti da Hamas potrebbero essere nascosti nei sotterranei di Hamas, obiettivo dell’Idf

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Tamar, la bimba morta di paura per il sibilo d'un razzoAppello del papà: 'Parlate con i vostri figli, sono terrorizzati' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Gerusalemme: fasci di luce per gli oltre 200 ostaggi in mano ad HamasL'opera realizzata a Israele davanti al Teddy Stadium

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Israele, lo spot per la liberazione dei bambini rapiti da HamasUno spot che ripercorre le 'prime volte' di un bambino israeliano e che termina con il suo rapimento da parte di Hamas . È questo il...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Onu, 'preoccupano crimini di guerra in conflitto Istraele-Hamas'GINEVRA, 27 OTT - Le Nazioni Unite hanno espresso oggi preoccupazione per 'i crimini di guerra che si stanno commettendo' nel conflitto tra Israele e Hamas. 'Siamo preoccupati che si stiano commettendo crimini di guerra. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »