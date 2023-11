I dubbi di Biden

Sul piano diplomatico gli Stati Uniti sono isolati nel loro sostegno incondizionato a Tel Aviv. L’amministrazione Biden aveva puntato molto sulla normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita, al punto da accettare che la risoluzione del conflitto israelo-palestinese non fosse un presupposto per lo storico riavvicinamento.

Naturalmente l’amministrazione Biden raccomanda di fare tutto il possibile per “proteggere i civili” a Gaza. Ma lo stesso presidente il 25 ottobre ha detto: “Sono sicuro che siano stati uccisi degli innocenti, ma questo è il prezzo da pagare per aver scatenato una guerra”. Un modo per scaricare su Hamas la responsabilità dei morti civili nella Striscia di Gaza, senza considerare le scelte fatte dal governo e dall’esercito di Israele.

In secondo luogo, questa offerta presuppone la presenza di interlocutori affidabili che si comportino da statisti. La sopravvivenza politica di Benjamin Netanyahu è appesa a un filo. Il politico che un tempo si presentava come il garante della sicurezza nazionale è considerato il responsabile del suo fallimento. Dopo sedici anni al potere, gli attentati di Hamas definiranno la sua eredità.

In queste condizioni instabili e sfavorevoli, la Casa Bianca non può limitarsi a chiedere a Israele di non essere “consumato dalla rabbia” e a invocare la formula vuota della soluzione dei due stati. Per non essere sospettata di voler guadagnare tempo e ricercare un’ennesima pacificazione traballante – che sarebbe solo il preludio a una futura esplosione di violenza – l’amministrazione Biden dovrà affrontare questioni dolorose e immutabili.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIBERO_OFFICIAL: Israele e Hamas, la diretta: Biden, "serve una pausa"Israele ieri ha colpito il più grande campo profughi di Gaza con nuovi attacchi aerei, spingendo i funzionari delle Nazioni Unite per i diritti...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Guerra in Medio Oriente, feriti e stranieri escono da Gaza. Onu condanna Jabalia: “Possibile crimine di guerr…Le news in diretta dalla guerra tra Israele e Hamas

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: Hamas, le news di oggi. Colpite due cellule terroristiche in LibanoLe news in diretta dal conflitto tra Israele e Hamas

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Guerra in Medio Oriente, bombe sui campi profughi a Gaza: “Decine di morti”. Israele: “Sono nidi del terrore”…Le news in diretta dalla guerra tra Israele e Hamas

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: – Hamas le news di oggi. Decine i morti nei tre campi profughi bombardati a Gaza. Fatah proclama il g…Le news in diretta dal conflitto tra Israele e Hamas

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Hamas in guerra, le notizie di oggi | Gaza, bombe e scontri tra le case. Hamas: «Colpiti campi...Le ultime news di mercoledì 1 novembre sulla guerra tra Israele e Hamas, in diretta.

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕