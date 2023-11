I corridoi del Conad superstore di via Carducci addobbati per Natale

I corridoi del Conad superstore di via Carducci sono addobbati, inghirlandati di rosso. Di giorni, al 25 dicembre, ne mancano ancora parecchi, ma se è vero che, come spesso si auspica, dovrebbe essere Natale ogni giorno dell’anno, qui è già tempo di festa. Anche se è il 14 novembre. Non è questione di stagioni o di calendario, ma di uno stato d’animo. E quello di Manuele Bornati si può riassumere con un semplice aggettivo: felice, appunto, come fosse Natale.

«La notte scorsa ho dormito dieci ore filate, mi sono svegliato alle otto. Cosa che non mi succedeva da un sacco di anni». Quella appena trascorsa è stata la sua prima notte con un tetto sulla testa, passata tra le quattro pareti (più soffitto e pavimento) di una roulotte. Su un materasso vero e non su una brandina esposta ai quattro venti nell’autolavaggio dell’ipermercato, come ormai faceva da tre anni a questa parte. Con sole, pioggia o vento. Notti di neve e sotto zero compres

:

