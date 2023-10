I consensi dei partiti politici si mantengono stabili

AGI - La Supermedia dei sondaggi di questa settimana si caratterizza nel segno della stabilità, anche superiore alle previsioni quanto alla sua portata: tutti i principali partiti restano infatti su posizioni invariate, o fanno registrare variazioni davvero minime (+/-0,1%). FdI resta sempre in testa, seguita a distanza da Pd e M5s, nella settimana che è stata segnata dalLa Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 23 ottobre), Eumetra (19 ottobre), Euromedia (22 e 24 ottobre), Noto (17 ottobre), Quorum (23 ottobre), SWG (16 e 23 ottobre) e Tecné (14 e 21 ottobre).

Italia Notizie

Leggi di più:

Agi Agenzia Italia »

Sondaggio Supermedia, schiaffo a gufi e sciacalli: FdI e Lega, le cifreTorna la Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend e rispetto alla scorsa settimana non si segnalano variazioni rilevanti. Anzi, la notizia &eg... Leggi di più ⮕

Europarlamentare di FdI Fidanza patteggia 1 anno e 4 mesiI titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 8 Leggi di più ⮕

L’europarlamentare di FdI Carlo Fidanza e il deputato Giangiacomo Calovini patteggiano un anno e…Niente pene accessorie: nonostante la condanna, i due politici resteranno in Parlamento Leggi di più ⮕

Caso Sgarbi, la battuta di Fabio Pietrella (FdI): Per lui Miss Italia finisce qui(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2023 Leggi di più ⮕

Immigrazione, FdI tira dritto e gela Giani: "Cpr in Toscana si farà"Il Centro di Permanenza per i Rimpatri si farà. Che piaccia o no al Pd fiorentino. Nonostante il voto del Consiglio regionale che h... Leggi di più ⮕

Tutte le “Bugie al potere” di Giorgia: in un anno ha mentito sei volte su dieciIl libro di “Pagella Politica” elenca cinquanta proclami falsi del governo di Fdi Leggi di più ⮕