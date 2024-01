I colpi non partono «accidentalmente», serve premere il grilletto con una certa pressione e fino in fondo per azionare il meccanismo. Un uomo in provincia di Biella, ha detto di non essere stato lui a sparare e poi ha aggiunto un’espressione molto utilizzata in questi casi: «Il colpo è partito accidentalmente». La sua versione è stata che ha partecipato alla festa, e nel frattempo la procura di Biella sta indagando sull’accaduto: Pozzolo è indagato per lesioni aggravate.

Non è raro leggere sui giornali giustificazioni simili a quella di Pozzolo («mentre puliva l’arma inavvertitamente partiva un colpo», «mostrava l’arma a un amico e improvvisamente partiva un colpo»), tentativi di spostare l’attenzione sull’arma piuttosto che sul modo in cui è stata maneggiata. In realtà, per come sono progettate e costruite, le pistole non possono sparare da sole. Le pistole sono armi che servono a scagliare un proiettile lontano sfruttando l’energia del gas creato dalla combustione





Uomo di 31 anni spara accidentalmente durante una festa di CapodannoUn uomo di 31 anni durante una festa di Capodanno vicino a Biella, ha detto che il colpo è «partito accidentalmente» da una pistola «regolarmente detenuta» e che non è stato lui a sparare. Del caso si sta occupando la procura di Biella: i carabinieri intervenuti nelle prime ore del primo gennaio hanno sentito alcuni testimoni per capire cosa è successo.

