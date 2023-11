I cinesi disposti a riprendere il dialogo con gli americani: «Ma su Taiwan nessuna pietà»

nella sezione preferiti e sull'app Corriere News.I generali cinesi parlano e lanciano segnali (duri ma aperti al dialogo) anche agli avversari americani.

A Pechino è in corso il Forum Xiangshan, la riunione internazionale sulla sicurezza che non si svolgeva dal 2019Questa assemblea di ufficiali e strateghi politici è di particolare interesse per due motivi:è scomparso a fine agosto; solo la settimana scorsa il Partito ha annunciato in una riga la sua rimozione ma non ha ancora nominato un successore.

sono stati silurati (pare per corruzione) anche il comandante e il commissario politico della forza missilistica, che controlla l’arsenale nucleare2) Il ministro Li, nei suoi sei mesi di incarico prima di essere ficcato in un buco nero, non aveva mai accettato di parlare con il capo del Pentagono Lloyd Austin. headtopics.com

Washington ha inviato una delegazione guidata da Cynthia Xanthi Carras, «Principal Director» al desk Cina-Taiwan dell’ufficio del vice sottosegretario alla Difesa. Una squadra di livello sufficiente a ristabilire i canali di contatto. Per la Cina ha parlato subito il generale Zhang Youxia, vicepresidente della Commissione militare centrale, quindi il numero due nella catena di comando dopo il presidente Xi Jinping.

Ma ha aggiunto un segnale di apertura al Pentagono: «Sulla base del reciproco rispetto, in nome della coesistenza pacifica e di una cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti, siamo disposti a sviluppare collegamenti militari con gli Stati Uniti». headtopics.com

Poi di nuovo una messa in guardia per gli avversari: «... ci sono certi Paesi che continuano a seminare turbolenze nel mondo, interferendo negli affari interni di altre nazioni». Il ragionamento tortuoso è arrivato alla conclusione con un monito sul «cuore dell’interesse nazionale cinese»: Taiwan. Il generale Zhang ha detto che

Taiwan, Pechino ribadisce: non permetteremo mai l'indipendenzaIl principio della 'Unica Cina' è 'universalmente riconosciuto e rispettato' e la riunificazione di Taiwan è un processo irreversibile: 'i militari cinesi non permetteranno mai l'indipendenza di Taiwan'. (ANSA) Leggi di più ⮕

