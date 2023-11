I cimiteri più suggestivi da visitare in giro per il mondo

GENOVA - Da Stoccolma a Buenos Aires, da Praga a Genova, da Parigi a Londra i cimiteri si trasformano in destinazioni turistiche, proprio come musei all’aperto dove si ammirano opere d’arte funeraria e si scoprono testimonianze del passato, ricche di fascino e di suggestione. Ecco 10 luoghi monumentali, dove riposano personaggi illustri.

Staglieno - Dal 1851 è il cimitero monumentale di Genova, nella Val Bisagno, ed è un luogo ricco di opere d’arte e di sculture, un museo all’aperto da non mancare quando si visita il capoluogo ligure. Nei suoi giardini, progettati dall’architetto Carlo Barabino, c’è una copia del Pantheon anche se l’Angelo di Monteverde è una delle sculture più famose.

Starý židovský orbito - E’ il vecchio e storico cimitero ebraico di Praga dove le tombe sono ammassate l’una sull’altra e il muschio ricopre le lapidi più nascoste. Il camposanto fa parte del circuito delle Sinagoghe, nel quartiere ebraico della capitale ceca, motivo per cui si paga per entrare proprio come per un museo. La visita è suggestiva perché si cammina accanto a 9 strati di tombe che raccontano la storia di antiche famiglie dal XV secolo. headtopics.com

Recoleta - La ex first lady argentina Evita Perón, personaggio leggendario, risposa in questo grande cimitero di Buenos Aires circondato da giardini. Prende il nome dal quartiere che lo ospita, tra i più eleganti della capitale argentina, e rientra tra i luoghi da non perdere quando si visita la città.

Cementiri de Montjuïc - Il famoso pittore Joan Mirò riposa nel cimitero Montjuïc che domina la città di Barcellona dall’omonimo monte. E’ un luogo ricco di opere funebri moderniste e ospita dal 1883, data dell’inaugurazione, le spoglie di tanti artisti e intellettuali catalani e spagnoli. Si visita tutti i giorni, dalle 8 alle 18, mentre la seconda e la quarta domenica di ogni mese alle 11.15 vengono organizzate visite guidate gratuite; info: www.cbsa. headtopics.com

