I ciclisti vogliono rallentare la Roubaix

Francesco Moser non ci sta e non crede alle proprie orecchie quando lo raggiungiamo telefonicamente per dargli la notizia delle chicane che gli organizzatori dell'Aso (gli stessi del Tour, ndc) hanno in serbo di realizzare domenica prossima per rallentare l'ingresso nella Foresta di Arenberg, il punto più iconico della regina delle classiche.

Ciclisti, Roubaix, Asfaltino, Pavé, Sicura, Chicane, Foresta Di Arenberg, Classiche