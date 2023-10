I “cervelli” del Gruppo Controesodo scrivono a Leo: “Senza incentivi per il rientro l’Italia perderà un milia…

ROMA – Fare rientrare i “cervelli” dall’estero al Fisco italiano non costa nulla, perché le agevolazioni incidono su redditi che prima non venivano percepiti in Italia.

Ma tra contributi Inps e Inail lo Stato guadagna fino a un miliardo di euro l’anno, “senza contare le ovvie ricadute positive demografiche”. La Community del Gruppo Controesodo, che raggruppa diverse migliaia di laureati italiani …

