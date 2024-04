I capricci a tavola dei bambini: cosa fare?

I capricci a tavola sono una consuetudine per un bambino su quattro sotto i sei anni di età. C'è chi si rifiuta di mangiare, chi ingoia qualche boccone solo guardando la tv, chi deve essere inseguito con il piatto in mano per tutta casa. Cosa fare in questi casi? A dare qualche consiglio ci pensano gli esperti della Società Italiana di Pediatria (Sip).

In occasione del congresso nazionale di Roma, si è discusso molto dei cosiddetti No Fed (Non-Organic Feeding Disorders), ovvero i disturbi alimentari che non hanno vere e proprie cause organiche. Queste problematiche riguardano il 25% dei bambini sani e l'80% di quelli che hanno problemi di sviluppo. In 8 casi su 10 si tratta di disturbi della sfera psicologica. «La forma più frequente è costituita dai “picky eaters”, bambini che hanno una avversione verso il cibo o che non provano alcun piacere a tavola. La fascia più interessata è tra i 3 e 6 anni», spiega Claudio Romano, pediatra dell'Università di Messin

