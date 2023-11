I Campi Flegrei: un'area vulcanica unica nel suo genere

Differente dai vulcani classici in quanto non ha un singolo edificio, che si stende ad Ovest della collina di Posillipo, nella città di Napoli. Le caldere sono formate dallo, a causa dello svuotamento della camera magmatica sottostante in seguito a grandi eruzioni. In tempi successivi, queste aree generano nuove eruzioni: ai Campi Flegrei, le eruzioni possono avvenire all’interno della caldera, formando coni di tufo, crateri e laghi vulcanici.

Quest’area ha generato quasi un centinaio di eruzioni note, l’ultima delle quali, unica in epoca storica, l’eruzione cosiddetta di. Essa può generare potenzialmente eruzioni molto più grandi del Vesuvio, ma non è, come molti erroneamente affermano, un ‘Supervulcano’ (che è una definizione ‘mediatica’ coniata dalla BBC); il rischio vulcanico in quest’area, il più alto al mondo, dipende dall’altissima almeno 15 metri di sollevamento del suolo, con massimo al centro della caldera, avvenuto nell’arco di oltre un secol

:

ADNKRONOS: Terremoto Napoli, mappa zona rossa e gialla Campi Flegrei: cosa prevedeIl piano di evacuazione prevede dei Comuni per i quali l’evacuazione è preventiva in caso di allarme

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Campi Flegrei (Napoli), scosse di terremoto e bradisismo: le cause e gli scenari possibiliMentre 'l'attività vulcanica, connessa al bradisismo, è in costante evoluzione', l'insieme dei risultati scientifici rafforza l'evidenza del coinvolgimento di magma nell'attuale processo di sollevamento del suolo

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

İLGİORNALE: Stadio Maradona, ospedali e carceri: cosa può succedere con l'allerta rossa per i Campi FlegreiL’allerta arancione per i Campi Flegrei provocherebbe una serie di conseguenze, anche pesanti, per la popolazione e il territorio. Senza tralasciare i costi per le casse dello Stato

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Musumeci: 'Resta l'allerta gialla nei Campi Flegrei'Il ministro: 'Decisione confermata dalla commissione Grandi Rischi' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

SKYTG24: Campi Flegrei, Musumeci: 'È possibile un innalzamento dell'allerta'Hanno fatto discutere nei giorni scorsi le parole del ministro Musumeci sull'eventualità dell'innalzamento dell'allerta nei Campi Flegrei al livello arancione, dopo una riunione della Commissione Grandi Rischi che non esclude questa eventualità. Oggi ha spiegato in audizione alla Camera quelle parole.

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Campi Flegrei, Musumeci: 'Definita l'area rossa per il bradisismo'Incontro a Palazzo Chigi con i sindaci locali: la zona coinvolge circa 85mila persone e 15mila edifici

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »