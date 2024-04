I campi estivi: felicità per i ragazzi o solo per i genitori?

Siano benedetti i campi estivi : mamma e papà possono andare a lavorare tranquilli sapendo che i loro pargoli sono seguiti e accuditi da orde di animatori e insegnanti che li aiutano a imparare l'inglese, a giocare a tennis o a conoscere la natura. La giornata è programmata, scandita da una serie infinita di attività educative e ludiche che tengono i ragazzi impegnati senza lasciarli a vegetare sulla poltrona di casa.

Allora la parola d'ordine è più libertà: ma per fare cosa? E' importante che i bambini riscoprano i vecchi giochi di movimento fatti all'aria aperta con gli amici: possono giocare a rincorrersi, a nascondino o a costruire una “tana” fuori casa. L'importante è che siano giochi liberi, spontanei, dove loro stessi possono decidere le regole.

