I bastardi di Pizzofalcone, stasera su Rai 1 la seconda puntata: anticipazioni, cast e trama della serie ambie

Torna stasera su Rai 1 un nuovo episodio dell'amatissima fiction «I bastardi di Pizzofalcone», arrivata ormai alla quarta stagione. Tratta come sempre dai romanzi di Maurizio de Giovanni, la serie tv andrà in onda tutti i lunedì per quattro settimane.

Al centro degli episodi - che saranno quindi solo quattro - un ricatto che costringerà Lojacono (Alessandro Gassman) a vivere ai margini, lontano da amici e famiglia. Scopriamo ora insieme trama, anticipazioni e cast completo della serie tv.

