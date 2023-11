Hyundai Santa Fe: il nuovo Suv coreano arriverà in Europa nel 2024

Se siete in cerca di un Suv di grandi dimensioni, comodo e versatile, e non volete assoggettarvi alla “legge del più forte” (i colossi tedeschi e inglesi, indiscussi specialisti della materia), dovete avere ancora un po’ di pazienza: entro la metà del 2024 arriverà infatti dall’Oriente una proposta molto interessante. Il riferimento è alla coreana Hyundai Santa Fe, modello giunto alla quinta generazione con le carte in regola per dare un segnale forte nel segmento di appartenenza.

Come? Con un look distintivo, che privilegia linee squadrate, dimensioni importanti (è lunga 483 cm, larga 190, alta 172), abitabilità per 7, tecnologia d’avanguardia (motorizzazioni ibride e trazione 4x4) e un’attenzione maniacale all’ecosostenibilità, anche attraverso la scelta di materiali specifici. Insomma, un prodotto d’avanguardia, in linea con le aspettative di un mercato che guarda con crescente interesse a questi valor

