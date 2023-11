Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, l'inchino di Rachel Zegler è ufficialmente un easter egg

, punterà l’attenzione su nuovi esperimenti a Capitol City. Ambientato 64 anni rispetto alla saga principale, il prequel racconterà dei decimi Hunger Games che hanno coinvolto(che si è occupato della regia di tutti i film della saga precedente, eccetto il primo) ha rivelato un dettaglio inedito su una scena di Lucy Gray.

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, l’inchino di Lucy Gray è ufficialmente un easter egg Quando il primo trailer ha introdotto il personaggio di Rachel Zegler, il pubblico non ha potuto non notare un dettaglio sottile eppure strettamente legato al personaggio di Katniss Everdeen. Quando Lucy Gray viene scelta alla mietitura come tributo del Distretto 12, sale sul palcoscenico e con aria di sfida, Francis Lawrence ha confermato che sì, quell’inchino strizza l’occhio proprio a Katniss.

È stato qualcosa che ho inventato quel giorno e l’ho fatto fare a Rachel, perché siamo costantemente alla ricerca, nella realizzazione di questo progetto, di piccole easter egg che entusiasmano i fan. Ho pensato che fosse fantastico. Facendolo allora, Katniss avrebbe potuto avvertire generazioni dopo questo atto ribelle e irriverente da parte di questa donna che era una cantante e ha fatto questa sorta di inchino alla mietitura. headtopics.com

Dopo l’uscita del primo trailer, la curiosità dei fan ha preso il sopravvento e l’inchino di Lucy Gray Baird è diventato virale, scatenando svariate teorie. All’epoca fu proprio Rachel Zegler a commentare via social, rivelando che effettivamente quell’inchino era stato improvvisato sul set. Oggi sappiamo che è la verità.

