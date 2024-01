Huffpost compie due anni come giornale a pagamento

Fra una ventina di giorni saranno trascorsi due anni dal passaggio di Huffpost da giornale free (gratis) a giornale con paywall (a pagamento).

Siamo stati il primo e finora l’unico giornale nativo digitale – cioè non una derivazione del classico giornale di carta – a scegliere la strada dell’abbonamento nella convinzione che il lavoro non si regala e nella speranza di affiancare agli introiti pubblicitari una fonte di guadagno che ci rendesse più autonomi e anche più responsabili dei nostri risultati. I prezzi dei nostri abbonamenti sono oltretutto poco competitivi, se paragonati a quelli di corazzate con altre platee, altre redazioni, altri numeri, ma abbiamo sempre pensato a un pubblico attratto da quanto facciamo e non da quanto costiamo, contento di leggerci e non di risparmiare, dunque più motivato e più sald





Similar News:

