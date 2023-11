Hubert Hurkacz al torneo di tennis Paris Masters di Parigi

it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi allao telefonando al numero verde 800 938 881.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENZIA_ANSA: Andy Murray al torneo Rolex Paris Masters di Parigi... (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Tennis, Sinner vittoria notturna a Parigi: sconfitto McDonald alle 2:30Nel sedicesimo di finale del 'Rolex Paris Masters', Jannik Sinner (numero 4 del mondo)...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: ATP Parigi Bercy, i risultati di oggi: Alcaraz subito ko, avanti Zverev e HurkaczLeggi su Sky Sport l'articolo ATP Parigi Bercy, i risultati di oggi: Alcaraz subito ko, avanti Zverev e Hurkacz

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Medvedev sconfitto al Masters 1000 Parigi-Bercy: dito medio al pubblicoIl russo Daniil Medvedev sconfitto da Dimitrov, a cui è seguito un gesto di stizza verso il pubblico

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Sinner-McDonald: dove vedere in tv il match del Masters 1000 di Parigi BercyDopo la vittoria di Vienna ai danni di Medvedev Jannik Sinner torna in campo contro Mackenzie McDonald, già battuto due volte. Ieri la rinuncia forzata al doppio contro Djokovic

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Tennis: Benjamin Bonzi in azione ai Masters di Parigiepa10950450 Benjamin Bonzi of France in action during his first round match against Dusan Lajovic of Serbia at the Paris Masters tennis tournament in Paris, France, 31 October 2023. EPA/TERESA SUAREZ (ANSA). (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕