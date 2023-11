Hot chocolate nails: le nail art cozy per l'autunno/inverno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber) Insomma, nonostante l’autunno sia da sempre la stagione dei colori freddi, quest’anno le nuance speziate e hot saranno le più gettonate, soprattutto quando sono golose come il cioccolato. Ecco alcune nail art che abbiamo selezionato per voi su Instagram e che vi consigliamo di provare.

Finish glazed leggermente cromato Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mistero Milano | Produkty do stylizacji paznokci (@misteromilano_official) Hot chocolate nails con glitter Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sally Beauty UK (@sallybeautyuk)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Get Polished with Susan (@getpolishedwithsusan) Marble accent Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Namaste Nail Sanctuary 🧘‍♀️ (@namastenail_boca_raton)

Side french manicure per le hot chocolate nails Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monika (@monika__nails) Hot chocolate nails con design Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Nail Shed (@thenailshed_)

French manicure con finish lucido vs matte Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mina🦋 (@nailsxmina) Hot chocolate nails con dettagli dorati Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulina Juśkiewicz (@nailsbypaulin)

Nella palette del marrone Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗦𝗮𝗿𝗮𝗵 𝗪𝗼𝗼𝗹𝗱𝗿𝗶𝗱𝗴𝗲 (@bysarahnailartist)

