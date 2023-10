Honda e:Ny1, rilassante e dinamico B-suv 100% elettrico

Con il nuovo B-suv e:Ny1, Honda lancia il suo secondo modello completamente elettrico per l'Europa, che è caratterizzato da un design audace e un carattere complessivo che diventerà l'identità valida per tutti i futuri Ev europei della Casa giapponese, compresi gli inediti badge H in bianco.

Honda e:Ny1 è stato sviluppato con l'idea di offrire nuovi valori, nuove sensazioni e nuove esperienze ai proprietari di modelli elettrici attuali (come evoluzione dell'esperienza Bev) e soprattutto futuri, intercettando gusti ed esigenze della clientela più giovane .

Seguendo la visone che pone sempre l'uomo la centro di ogni nuovo modello, Honda ha sviluppato e:Ny1 mirando innanzitutto a offrire una dinamica di guida divertenti, fluida e raffinata, trasferendo il carattere e la versatilità che hanno reso celebre il marchio Honda anche al mondo della nuova mobilità elettrica. headtopics.com

La velocità massima è invece limitata elettronicamente a 160 km/h ma questo valore - apparentemente bassa - corrisponde nella realtà alla zona 'alta' delle andature (130-140 km/h) che normalmente vengono tenute dai guidatori di vetture elettriche in autostrada. Da notare che è presente un sistema di gestione termica avanzata della batteria (con circuito raffreddato ad acqua) per garantire un'erogazione di potenza costante senza surriscaldamento.

La configurazione dinamica di Honda e:Ny1 sfrutta un telaio leggero ma rigido per ottimizzare il comportamento anche nelle condizioni più severe e migliorare l'efficienza. E' costruito con un mix di acciai ad alta resistenza - lo stesso materiale usato per il 47% del peso della carrozzeria - così da ottenere rigidità e massa ridotta (oltre 100 kg in meno rispetto ad alcune rivali europee). headtopics.com

