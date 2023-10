Hit parade, Calcutta in vetta tallonato dai Rolling Stones

Dopo 5 anni dalla sua ultima apparizione discografica e a un mese esatto dall'inizio dei tour nei palazzetti, andato subito sold out, Calcutta con il suo nuovo Relax debutta in vetta alla hit parade di questa settimana. L'album è al secondo posto tra i vinili e l'estratto Minuti è terzo tra i singoli.

Al secondo posto degli album e in vetta ai vinili l'altra esplosiva novità degli inossidabili Rolling Stones, che all'alba degli 80 anni e con 60 anni di carriera alle spalle, escono con Hackney Diamonds. A completare un podio tutto nuovo al terzo posto (anche tra i vinili) c'è One More Time...

Risale di una posizione in quarta piazza, alla 42/a settimana dall'uscita, Il coraggio dei bambini-Atto II di Geolier. Scivola di un posto la La Divina Commedia, certificata triplo disco di platino, di Tedua che da domani inizia il suo primo tour nei palazzetti con quattro appuntamenti al Mediolanum Forum. headtopics.com

In discesa dalla vetta al sesto posto Emma tornata con il nuovo album Souvenir a tre anni dall'uscita di Fortuna. Settimo sempre in scivolata dal posio Bad Bunny con Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, quinto album in studio solista del rapper e cantante portoricano che segue il grande successo di Un verano sin ti, disco record dello scorso anno.

Ottava posizione per Lazza con Sirio, il più longevo in top ten con le sue 81 settimane di permanenza. Nono, in risalita dalla 43/a posizione, la rivelazione del rap Tony Boy con il suo Umile. Chiude la top ten della classifica 10, primo album ufficiale del producer multiplatino Drillionaire. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

Agenzia_Ansa »

Pregnant woman hit by falling rottweilerA pregnant woman was hit by a falling rottweiler in one of central Rome's chicest streets, Via Frattina, on Friday. The woman is in hospital in serious condition after being struck by the animal which fell off a third-floor balcony and died on impact. Leggi di più ⮕

Domani il 'Clasico',Xavi si affida a gioielli del vivaioDecimato dagli infortuni, il Barcellona, in campo 'una tantum' con la linguaccia dei Rolling Stones sulla maglia al posto dello sponsor, secondo il tecnico Xavi dovrà 'controllare le emozioni' per battere il Real Madrid domani (calcio d'inizio alle 16. Leggi di più ⮕

Le probabili formazioni di Roma-Slavia Praga: Lukaku-Belotti per la vettaGiro di boa nel girone G di Europe League 2023/2024 , la Roma ospita lo Slavia Praga allo Stadio Olimpico in una gara che tra le due squadre a punteggio pieno, in palio c'è la il primo posto in clas Leggi di più ⮕

Le probabili formazioni di Roma-Slavia Praga: Lukaku-Belotti per la vettaGiro di boa nel girone G di Europe League 2023/2024 , la Roma ospita lo Slavia Praga allo Stadio Olimpico in una gara che tra le due squadre a punteggio pieno, in palio c'è la il primo posto in clas Leggi di più ⮕

Juventus: obiettivo non steccare la quinta sinfonia (per dormire in vetta)Con la vittoria sul Milan nel big match di domenica sera, la Juventus ha eguagliato la più lunga serie OK di questa stagione: 4 partite, con 3 successi e 1 pareggio. Alla quinta giornata, però, sul Leggi di più ⮕

Champions League, Gruppo E: il tonfo della Lazio proietta il Feyenoord in vettaIl rumoroso tonfo della Lazio in casa del Feyenoord rischia di complicare i piani biancocelesti nel Gruppo E di Champions League. Gli uomi di Sarri, perdendo 3-1 al De Kuip, hanno permesso agli olande Leggi di più ⮕