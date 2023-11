Highlander, il reboot si farà: Henry Cavill protagonista

Deadline ha riportato in esclusiva che Henry Cavill sarà il protagonista del reboot diretto da Chad Stahelski. La partenza della produzione è fissata per il prossimo anno, diretto da Russell Mulcahy e distribuito nel 1986, vide protagonisti Christopher Lambert, Sean Connery e Clancy Brown con la colonna sonora firmata dai Queen.

Deadline ha ora rivelato che il primo film rivivrà grazie al roboot diretto da Chad Stahelski, regista di tutti i quattro capitoli diStando a quanto riportato in esclusiva, la pellicola avrà un budget di 100.000.000 dollari rendendola quindi una produzione di grande importanza per Lionsgate.

Anya Chalotra è Yennefer di Vengerberg, la maga e amante di Geralt. L'attrice britannica, nota per i suoi lavori sia per il cinema che per la tv, è presente nel cast dello show fin dalla prima stagione headtopics.com

Freya Allan è la Princess Cirilla/Ciri di Cintra. L'attrice britannica classe 2001 ha esordito in tv nel 2017 con un episodio di

Rivelata la data d'inizio riprese del reboot con Henry CavillLionsgate avrebbe intenzione di cominciare le riprese del reboot di Highlander - L'ultimo immortale entro i primi mesi del 2024, sciopero SAG-AFTRA permettendo. Protagonista del progetto sarà Henry Cavill, mentre la regia è stata affidata al regista della saga John Wick, Chad Stahleski. Leggi di più ⮕

Happy Days: Henry Winkler ricorda la sua lotta con la dislessia durante le riprese della serie'Mi sentivo imbarazzato, inadeguato. Ero dattatamente arrabbiato', scrive l'ex interprete del mitico Fonzie nel suo libro di memorie. Leggi di più ⮕

Miuccia Prada tra le 4 donne più influenti: «Capace di trasformare in stile tutto ciò che tocca»La designer italiana è entrata nel numero «I Grandi» di T, il magazine di lifestyle del New York Times (assieme a Queen Latifah, Annette Bening e Henry Taylor); Leggi di più ⮕

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy torna a sorpresa da Finn ma ha in mente una spaventosa vendetta!Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy sta per tornare a Los Angeles, a sorpresa. La Forrester sembra pronta a riconciliarsi con Finn ma avrà in mentre una vendetta con i fiocchi, che potrebbe colpire non soltanto Sheila ma anche qualcuno di molto vicino a lei. Sarà Finn o Liam? Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap. Leggi di più ⮕

Giorgio Parisi: «L'intelligenza artificiale porterà al disastro se non verrà regolamentata»Il fisico teorico, premio Nobel nel 2021, è sicuro che l'Ai e le tecnologie quantistiche cambieranno il futuro ma è «difficile dire in quale direzione» Leggi di più ⮕

Medioriente, chi verrà dopo Hamas?'Questa è la seconda fase della guerra i cui obiettivi sono chiari: distruggere le capacità… Leggi di più ⮕