Hey Jude, gli incredibili numeri di Bellingham: dopo 10 partite è meglio di Cristiano Ronaldo!

10 gol contro 7, 2 assist contro 1, 24 tiri contro 60 e una media gol di 86 minuti contro 112. Sono solo alcuni degli incredibili numeri accumulati nelle prime 10 gare di Liga da, arrivato a Madrid a 24 anni, ma con un Pallone d'Oro, una Champions League e tre Premier alle spalle, nel suo primo anno da merengue. Addirittura tre gol in più rispetto al portoghese, due dei quali arrivati nel Clasico giocato nel weekend e vinto grazie alla doppietta dell'inglese.

Fatti Marsiglia-Lione, a rischiare è il club ospite:"Gesti razzisti nei confronti dei tifosi avversari"Editoriale di Luca Calamai Inzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amareInzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amarePiazza Affari, approfondimenti sulla geopolitica del mercato dei calciatori, un focus di riguardo su tattiche, match, coppe e campionati di A,B e C.

e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com headtopics.com

Jude Bellingham non si ferma piùCon la doppietta nel Clasico Jude Bellingham si consacra trascinatore del Real Madrid a soli 20 anni Leggi di più ⮕

Vinicius Jr: 'Abbiamo un nuovo Cristiano Ronaldo in squadra, si chiama Bellingham'Vinicius Jr ha esaltato il ruolo del compagno di squadra Jude Bellingham dopo il Clasico, deciso proprio da una incredibile doppietta del centrocampista, avvicinandolo ad una leggenda non solo del mad Leggi di più ⮕

Altro exploit di Bellingham, quando Cassano diceva: “Piace a voi, non a me”Dopo la doppietta di Bellingham al Barça, in rete è nuovamente virale un vecchio giudizio di Cassano: l’ex attaccante è già tornato sull’argomento Leggi di più ⮕

Ancora e sempre Bellingham: doppietta al Barcellona e Real Madrid in vetta alla classificaMadrid vs Barcellona, Spagna vs Catalogna, Regno vs indipendenza e autonomia. Non è stata una partita come tutte le altre. Questo sabato di grande calcio internazionale ha visto accendersi i riflettori Leggi di più ⮕

Liga: Bellingham ribalta il Barca e il 'Clasico' è del RealJude Bellingham, dieci gol in dieci partite di Liga, si è preso il suo primo 'Clasico', con una doppietta nel secondo tempo che ribalta un match per lunghi tratti dominato dal Barcellona, subito in vantaggio con il gol di Gundogan. (ANSA) Leggi di più ⮕

Frosinone, Soulé da record in Europa: solo Bellingham meglio di luiMatias Soulé continua ad incantare. Con la doppietta segnata nel primo tempo di Cagliari-Frosinone, il classe 2003 è divenuto il secondo giocatore più giovane dopo Jude Bellingham Leggi di più ⮕