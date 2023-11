Hellas Verona, c'è la fila per Isak Hien: Atalanta, Milan e Juve ci pensano per gennaio

Un anno e mezzo dopo il valore di mercato di Hien è quintuplicato. Il calciatore 24enne ha estimatori anche fuori dai confini italiani: in Inghilterra piace alUdinese-Cagliari 1-2, le pagelle: Lapadula timbra la qualificazione. Petagna evergreenCagliari, tra poco Ranieri in conferenza stampa post UdineseSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoPreferisci il Barça o il Real? Kvaratskhelia:"Non lo so, entrambi.

EUROSPORT_IT: Hellas Verona live: CalcioRicevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Bologna - Hellas Verona live su 31/10/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

TUTTOMERCATOWEB: Il Corriere di Verona in prima pagina: 'Hellas, niente da fare: il Bologna vince 2-0'Spazio allo sport nella prima pagina del Corriere di Verona, con il seguente titolo: 'Hellas, niente da fare: il Bologna vince 2-0'. Ai trentaduesimi di Coppa Italia, i gialloblù hanno perso contro i

TUTTOMERCATOWEB: Sorrentino: 'La gara di stasera col Bologna rispecchia l'inizio di stagione dell'Hellas'Presente negli studi di 'Mediaset', l'ex portiere Stefano Sorrentino ha così analizzato la prestazione dell'Hellas Verona, squadra stasera eliminata dalla Coppa Italia per mano del Bologna: 'Se anali

TUTTOMERCATOWEB: Contatto Gatti-Djuric in Juve-Hellas: nessuna sanzione per il bianconero dal Giudice SportivoNessuna sanzione da parte del Giudice Sportivo di Serie A nei confronti del difensore della Juventus, Federico Gatti, a seguito del contatto di gioco con l'attaccante dell'Hellas Verona Milan Djuric.

TUTTOMERCATOWEB: Hellas Verona, Baroni: 'Vittoria? Ci arriveremo. I presupposti ci sono tutti'23.20 - Si è giocata questa sera a Bologna la sfida di Coppa Italia tra i rossoblù di casa e l'Hellas Verona. Marco Baroni, tecnico degli scaligeri, sarà a breve a disposizione della stampa per com

TUTTOMERCATOWEB: Coppa Italia, il Bologna batte 2-0 l'Hellas Verona. Agli ottavi Thiago Motta sfiderà l'InterCon un gol per tempo il Bologna questa sera al Dall'Ara ha avuto la meglio dell'Hellas Verona e ha staccato il pass per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/24. A sbloccare la partita al 41esi

