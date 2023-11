Heidi Klum ha abituato i fan a spettacolari trasformazioni per Halloween, nel corso degli anni è apparsa indossando costumi da zombie, Jessica Rabbit, Fiona di Shrek e tanti altri, Quest'anno ha stupito tutti trasformandosi in un gigantesco pavone. Fonte video: Ig Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIBERO_OFFICIAL: Heidi Klum per Halloween diventa un pavone, ecco la spettacolare trasformazione(Agenzia Vista) Usa, 01 novembre 2023 Heidi Klum ha abituato i fan a spettacolari trasformazioni per Halloween, nel corso degli anni è apparsa indossa...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Halloween, i look delle star: Heidi Klum pavone, Ferragni come Sharon Stone e Paris Hilton diventa Katy PerryHalloween è da sempre la festa dei travestimenti. E qualche personaggio del mondo dello spettacolo e dei social non hanno mancato di festeggiare con

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Grande Fratello, Massimiliano Varrese critica di Heidi Baci: «Chi è veramente?»Massimiliano Varrese e Heidi Baci sono stati due grandi protagonisti di questa edizione del Grande...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il finto programma horror trasmesso dalla BBC ad Halloween, che molti presero per veroGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Incidente a Milano in viale Forlanini dopo notte di Halloween, morti due ragazziI titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: 'Grande Fratello', nella Casa è festa grande per la notte di HalloweenClassico party a tema horror per i concorrenti del reality, Giuseppe prova a riavvicinarsi a Beatrice ma con scarsi risultati

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕