Hashtag #Satana in cima su X (ex Twitter)

Non so se è un capolavoro di malafede o un disastro e basta. Probabilmente tutti e due. Stamane, per un tempo abbastanza lungo, l’hashtag in cima su X (ex Twitter) non era più – come da giorni – #GiuliaCecchetin, o #FilippoTuretta. Era #Satana. E voi direte: in che senso, Satana? In controsenso, diciamo





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Esorcisti, sempre meno sacerdoti disposti a cacciare il demonio: «Troppo scettiscismo sulla presenza di SatanaNon è una professione, nè un mestiere, ma una vocazione. Eppure gli...

Fonte: leggoit - 🏆 43. / 22,5 Leggi di più »

Seguendo gli hashtag della propaganda di Hamas: come viaggia la jihad sulla reteL'attacco terroristico in Israele è diventato l’occasione per rilanciare i messaggi dell'estremismo fondamentalista, collegandoli alla lotta palestinese. Così …

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Secondo Chiara Ferragni il rossetto dell'inverno è questo in palette vinoIngrandire le labbra: il make-up rimpolpante

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 24. / 28,125 Leggi di più »

Questo non è Napoli: i tifosi si aspettano altroAltra prova non brillante della squadra di Garcia: solo un pareggio con l’Union Berlino

Fonte: CorSport - 🏆 44. / 22,5 Leggi di più »

De Girolamo replica alle femministe: 'Stupita da questo maschilismo latente'Nunzia De Girolamo replica così alle critiche piovute dal mondo femminista per l'intervista alla ragazza violentata questa estate a Palermo

Fonte: ilgiornale - 🏆 17. / 66,528 Leggi di più »

In coscienza e con conoscenza, questo è mancato su Israele e PalestinaUn dibattito superficiale. Interroghiamoci

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »