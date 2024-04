Harry e Meghan: William e Kate vorrebbero un ricongiungimento

Harry e Meghan sono al centro delle notizie riguardanti la Royal Family perché, stando a quanto rivelano voci vicine a Buckingham Palace, William e Kate vorrebbero un ricongiungimento. I Duchi di Sussex, però, non sarebbero del tutto convinti. Desidererebbero, secondo People, delle scuse da parte dei principi del Galles per quanto successo in passato (specie per i presunti episodi di razzismo, di cui Harry parla anche in Spare).

Nel frattempo, loro continuano a partecipare a eventi mondani o di beneficenza e così, è capito anche qualche sera fa: Harry e Meghan, insieme anche a mamma Doria hanno presenziato alla serata artistica organizzata dalla Kinsey African American Art and History Collection, una galleria d'arte che possiede moltissime opere provenienti dalla cultura afroamericana. Harry e Meghan, gelo reale: «Lei nega la visita dei nipoti, lui si sente libero. Kate e William mediano

