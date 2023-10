Harry arriva a Westminster per l'incoronazione di Carlo III da solo

l principe britannico Harry, Duca di Sussex, arriva per l'incoronazione del Re Carlo III e della Regina Camilla nell'Abbazia di Westminster a Londra. Emarginati, senza alcun ruolo ufficiale vicino al re, Harry e Andrea rappresentano la coppia reale tenuta alla larga dal cerchio magico di Carlo. Il principe Harry si è seduto in terza fila, assieme al principe Andrea. Non più «working royals», il primo per sua volontà, il secondo per lo scandalo Epstein.

Arrivato da solo, senza la moglie Meghan e i figli rimasti in California, il duca di Sussex indossa le sue medaglie militari. Al suo primo contatto con la famiglia reale dopo l'uscita del libro di memorie «Spare», in cui attacca i familiari, Harry è apparso sorridente mentre si dirigeva al banco in terza fila.

