Hamas utilizza ordigni improvvisati e cecchini nascosti durante la controffensiva

E procedono in uno scenario a dir poco complesso, come era stato preventivato alla vigilia della controffensiva dagli analisti militari di Tel Aviv. Tra le, oltre alla conformazione del teatro operativo, caratterizzato da vicoli stretti e mine nascoste ovunque, troviamo i cecchini di Hamas nascosti tra le macerie dei palazzi distrutti

. Come se non bastasse, ogni edificio può potenzialmente rappresentare un nascondiglio nemico, tanto in superficie quanto nelle sue profondità, con tunnel e bunker sotterranei.piazzate in ogni dove dai combattenti filo palestinesi. Possono essere attivate a distanza, da un radiocomando, ma anche a pressione - calpestandole accidentalmente - oppure in seguito alla rottura del classico filo teso tra due estremità. Meritano particolare attenzione gli, e cioè gli stessi ordigni improvvisati che, a suo tempo, terrorizzarono le forze statunitensi in Iraq. Tra i jolly a disposizione di Hamas ci sarebbe infatti anche. Presentano un aspetto caratterizzato da un disco concavo e poco profondo che poggia su una bomba più piccola. Una volta attivati sparano il loro disco di rame verso l'alto, trasformandolo di fatto in una munizione calda e ad alta velocità. Quella scheggia, una volta riscaldata dagli esplosivi, viene chiamata"proiettile" per il suo rapido movimento verso il bersagli

:

VANİTYFAİRIT: Ruth Dureghello: «La guerra di Hamas è contro tutto l’Occidente, non solo contro gli ebrei»Solo in Italia, dopo l’attacco del 7 ottobre, sono stati registrati più di 70 episodi di violenza antisemita. Ne abbiamo parlato con l’ex presidente della Comunità Ebraica di Roma

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Hamas, 14 morti in raid israeliani contro gli sfollatiAlmeno 14 palestinesi sono rimasti uccisi in un bombardamento israeliano mentre fuggivano dal nord della Striscia di Gaza verso il sud del territorio. Lo riferisce il ministero della Sanità di Hamas. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGİ AGENZİA ITALİA: Gli scimpanzé come gli umani, usano le alture per osservare il nemicoUn nuovo studio dell'Università di Cambridge rivela che gli scimpanzé sfruttano le cime delle colline per condurre ricognizioni sui gruppi rivali

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più »

İLPOST: Gli strani malori tra gli operatori del 118 a BolognaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più »

İLPOST: Gli strani malori tra gli operatori del 118 a BolognaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più »

İLPOST: Gli strani malori tra gli operatori del 118 a BolognaGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più »