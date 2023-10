Hamas, 'siamo pronti per l'invasione di Israele'

Hamas è"pronto" per l'invasione di terra di Gaza da parte di Israele. Lo ha dichiarato un alto funzionario del gruppo islamista palestinese dopo che Israele ha annunciato che avrebbe esteso le sue operazioni di terra."Se il (primo ministro Benyamin) Netanyahu deciderà di entrare a Gaza stanotte, la resistenza è pronta", ha dichiarato Ezzat al-Rishaq, un alto membro dell'ufficio politico di Hamas, sulla piattaforma di social media Telegram.

Hamas ha lanciato anche "un appello urgente al nostro popolo in Cisgiordania" a prendere le armi contro Israele.

Leggi di più:

Agenzia_Ansa »

Israele–Hamas, Netanyahu: 'Ci stiamo preparando per invadere Gaza'Guerra in Medioriente, a Gaza oltre 6mila morti Leggi di più ⮕

Israele-Hamas, incursione mirata nel nord di Gaza: ultime notizie 26 ottobreL'operazione rientra nelle attività di preparazione per l'intervento di terra Leggi di più ⮕

Israele, colpiti oltre 250 obiettivi di Hamas a GazaSono stati più di 250 gli obiettivi di Hamas colpiti da Israele nelle ultime 24 ore. (ANSA) Leggi di più ⮕

Hamas spara sui civili in fuga da Gaza: l'audio choc diffuso da IsraeleHamas spara sui civili palestinesi che cercano di mettersi in salvo scappando dalla Striscia di Gaza, come emerge chiaramente e in modo drammatic... Leggi di più ⮕

Israele, colpiti oltre 250 obiettivi di Hamas a GazaL'esercito israeliano ha condotto 'blitz mirati' con i tank all'interno del nord della Striscia, un'incursione terrestre che 'rientra nei nostri preparativi per la prossima fase della guerra', ha detto il portavoce militare, secondo cui Hamas sta bloccando le strade per la popolazione diretta al sud... Leggi di più ⮕

Giustizia, Conte: 'Serve investire, non la prescrizione. Intercettazioni? Crociata che non ha senso''Condanniamo Hamas, Israele deve difendersi ma non si puo' calpestare diritto umanitario' (ANSA) Leggi di più ⮕