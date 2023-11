Hamas rilascia un video di combattimenti: 'Così le nostre forze contrastano i carri armati israeliani nella s…

Il membro di Hamas, Ghazi Hamad:"Dobbiamo cancellare Israele, il 7 ottobre si ripeterà e ripeterà ancora""Dobbiamo dare una lezione a Israele e lo faremo ancora e ancora. L'alluvione di Al-Aqsa (del 7 ottobre ndr) è solo la prima, e ce ne sarà una seconda, una terza, una quarta. Perché abbiamo la determinazione... di combattere". Lo ha dichiarato il funzionario di Hamas Ghazi H...

ILGIORNALE: L'architetto pro-Hamas imbarazza sinistra e 5s: così lo hanno legittimatoDa Boldrini a Di Battista, da Schlein alla grillina Ascari, sono tanti gli esponenti di sinistra che negli anni hanno incontrato Mohammad Hannoun. Ma oggi, dopo le sue dichiarazioni pro-Hamas, tacciono imbarazzati

AGENZIA_ANSA: Scontro fra Esercito e miliziani usciti da un tunnel, il video di HamasNel nord della Striscia di Gaza, presso il valico di Erez. Israeliani protetti dai carri armati (ANSA)

MEDIASETTGCOM24: Ecco dove sono i 'ricchi' di Hamas - Video Tgcom24Da una parte un popolazione allo stremo e migliaia di miliziani -infiltrati fra i civili- pronti ad immolarsi, a uccidere; dall'altra l'universo dorato di chi li comanda e li spedisce al fronte: la cupola di Hamas. A Doha vive la maggior parte dei leader dell'organizzazione terroristica. Primo fra tutti il capo politico Ismail Haniyeh.

LIBERO_OFFICIAL: Gaza, 60 metri sotto terra: nei tunnel di Hamas pieni di terroristi, il video'Mentre Israele inizia a prendere di mira la rete di tunnel di Gaza , i gruppi terroristici di Hamas danno accesso ai giornalisti di ...

LASTAMPA: Strage al rave Nova in Israele, emergono nuovi video: l'esecuzione sommaria di un giovane migranteContinuano ad emergere video ripresi dalle telecamere indossate dai miliziani di Hamas durante l'ass…

ADNKRONOS: Israele, Hamas contro l'Italia: 'Partner nell'aggressione''L'Italia ha commesso un errore gravissimo'

