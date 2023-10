Hamas nega l'uso militare dell'ospedale di Gaza

'L'Ue valuta sostegno aiuti umanitari via mare a Gaza' L'Ue sta valutando la possibilità di sostenere l'invio di aiuti umanitari a Gaza tramite corridoi marittimi. E' quanto spiegano fonti europee al termine del Consiglio. L'idea, riferiscono le stesse fonti, è emersa al tavolo dei leader, aprendo la strada a un dibattito nel quale alcuni Paesi, tra cui la Francia, si sono detti pronti a muoversi.

Nelle prossime due settimane partiranno altri cinque voli come parte del ponte aereo umanitario attraverso l'Egitto.Dieci camion di aiuti umanitari entrati da Rafah a Gaza Dieci camion di aiuti umanitari sono entrati a Gaza attraverso il valico di Rafah dall'Egitto. Lo riferiscono i media secondo cui gli aiuti consistono in acqua, cibo e medicine. Fino ad ora, secondo alcune stime, sono entrati complessivamente 84 camion di aiuti di vario genere, ma senza benzina.

La emittente ha ricordato in questo contesto che a maggio il ministro della difesa Yoav Gallant ha rivelato che i Pasdaran (i Guardiani della rivoluzione) hanno trasformato alcune navi commerciali in piattaforme di lancio di aerei senza pilota e di anche di missili per creare cosi - secondo Israele - ''basi terroristiche galleggianti'' da dislocare secondo le loro esigenze nei mari del Medio Oriente. headtopics.com

La delegazione del gruppo palestinese ha incontrato nella capitale russa Mikhail Bogdanov, viceministro degli Esteri e inviato speciale presidenziale della Russia per il Medio Oriente e l'Africa.Unrwa (Onu): 'Morti 57 membri del nostro staff a Gaza' L'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per i palestinesi, ha"confermato la morte" di 57 membri del suo staff a Gaza.

L'agenzia ha affermato che le sue attuali scorte di carburante sono quasi completamente esaurite, mettendo a repentaglio servizi salvavita come la fornitura di acqua corrente, assistenza sanitaria e panifici.Nuovo blitz dell'esercito dentro la Striscia, colpita Hamas L'esercito israeliano con carri armati e soldati - e l'appoggio dell'aviazione - è entrato di nuovo dentro la Striscia di Gaza per blitz limitati. headtopics.com

