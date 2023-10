Hamas nega l'accusa israeliana di

AGI - Hamas ha risposto oggi all'accusa dell'esercito israeliano di aver abusato degli ospedali sfruttandoli per proteggere il suo sforzo bellico, definendo le accuse infondate. "Non c'è alcun fondamento di verità in ciò che ha dichiarato il portavoce dell'esercito nemico", ha dichiarato Izzat al-Rishq, un alto membro dell'ufficio politico di Hamas.

e controllo e come rifugio per i terroristi e i loro comandanti". Non solo: ha sostenuto che, secondo le informazioni dell'intelligence in possesso di Israele, "c'è di Gaza e Hamas lo sta usando per alimentare le sue infrastrutture" (Israele finora ha sistematicamente rifiutato l'ingresso di carburante a Gaza perche' sostiene che alimenta i ventilatori che immettono ossigeno nei tunnel scavati da Hamas nei sotterranei di Gaza).

Hagari ha documentato le accuse con una serie di foto aeree, registrazioni audio e una ricostruzione al computer di come sarebbe il dispositivo installato da Hamas negli ospedali di Gaza, in particolare a Shifa, nella città di Gaza, l'ospedale più grande della Striscia: si tratterebbe di una complessa rete di tunnel e locali nel seminterrato dell'ospedale in cui si trova un sofisticato centro di comando e controllo dell'organizzazione palestinese. headtopics.com

". "Shifa non è l'unico ospedale (utilizzato in questo modo;ndr), è uno tra tanti. I terroristi di Hamas operano all'interno degli ospedali proprio perché sanno che le forze di difesa israeliane distinguono tra terroristi e civili". Ma Hagari ha sottolineato che "quando le strutture mediche vengono utilizzate per scopi terroristici, rischiano di perdere la protezione contro gli attacchi in conformità con il diritto internazionale".

L'agenzia ha inoltre fatto sapere che solo 23 dei 35 ospedali di Gaza sono ancora parzialmente funzionanti

